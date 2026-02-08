Repubblica: “Johnsen subito decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Le pagelle di Palermo-Empoli sono firmate da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo. Una gara intensa e combattuta, decisa dai singoli nei momenti chiave, con i rosanero capaci di soffrire e colpire quando conta.

PALERMO

Joronen 7,5

È bravissimo a tenere a galla il Palermo subito dopo il gol in mischia di Guarino. Due salvataggi su Nasti e Ghion che valgono tantissimo. Ma la parata più importante è quella che compie nel recupero su Ignacchiti.

Peda 6,5

È sfortunato sulla rete del vantaggio dell’Empoli perché la palla gli rimbalza addosso prima di finire a Guarino che la mette in rete. Ancora più sfortunato quando il suo colpo di testa sbatte sulla traversa e due volte sulla linea senza però entrare.

Bani 6,5

Nasti, sin quando è in campo, è un cliente pericoloso e lo dimostra. Il difensore rosanero però non gli concede tanto se non il tiro da fuori. Per la solita ottima prova si procura anche il calcio di rigore decisivo.

Ceccaroni 6

Non parte male, si fa vedere anche in fase offensiva, ma poi commette un fallo che gli costa l’ammonizione. Inzaghi lo cambia a inizio ripresa.

Dal 1’ st Magnani 6,5

Un gran ritorno in rosanero per mille motivi. Sembra che il tempo si sia fermato e gioca benissimo come aveva fatto in passato.

Pierozzi 6

Deve vedersela con Elia e ne limita le incursioni. Non si spinge in avanti con la solita frequenza, ma corre come un dannato sino alla fine.

Segre 6

È il primo a uscire sul portatore di palla dell’Empoli. Un lavoro oscuro che però non lascia spazio a molto altro.

Dal 36’ st Gomes sv

Ranocchia 6,5

All’inizio fatica a mettersi in moto e con lui fatica tutto il Palermo. Poi entra in partita ed è tutta un’altra cosa.

Dal 48’ st Blin sv

Augello 7

Suo il cross che porta al gol di Pohjanpalo, suo il tiro dal quale nasce l’angolo per il rigore. È sempre nel vivo del gioco e si spende tantissimo sia in fase offensiva che di copertura.

Gyasi 6

Non giocava titolare da una vita e disputa una partita in chiaroscuro. È bravo a farsi trovare pronto per il tiro sul passaggio di Le Douaron con la deviazione di Fulignati che premia il suo gesto tecnico. Per il resto però non riesce a incidere fino in fondo.

Dal 10’ st Johnsen 7

Un colpo di tacco, un tunnel, una serie di dribbling e di ripartenze. Mette subito in mostra il suo repertorio. Sembra che giochi da sempre nel Palermo.

Le Douaron 7

Parte a destra, ma le cose migliori le fa quando si sposta a sinistra. Una di queste è il cross dal fondo per il tiro di Gyasi che porta al gol del pareggio. È suo anche l’assist di testa per il gol di Pohjanpalo. Sempre vivace e mai banale.

Dal 36’ st Vasic sv

Pohjanpalo 7,5

Il primo gol di potenza, il secondo su rigore. E sono quindici.