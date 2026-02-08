Reggiana, Rubinacci torna in panchina: è lui il nuovo allenatore della Prima Squadra

La AC Reggiana ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della Prima Squadra a Lorenzo Rubinacci. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, a poche ore dal cambio in panchina deciso dal club granata.

Per Rubinacci si tratta di un ritorno a Reggio Emilia, città nella quale aveva già lavorato nella stagione 2023/24. Il tecnico ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla Reggiana fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

Definito anche lo staff tecnico che accompagnerà Rubinacci in questa nuova avventura:

Massimo Lo Monaco sarà il vice allenatore,

Simone Greco ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico,

Paolo Artico sarà il preparatore atletico.

La società ha inoltre comunicato che nelle prossime ore verrà ufficializzato anche il nuovo allenatore dei portieri.

Nel comunicato, il club ha rivolto a Rubinacci un caloroso bentornato, augurando al tecnico e ai suoi collaboratori buon lavoro per il prosieguo della stagione, in una fase cruciale del campionato in cui la Reggiana è chiamata a centrare l’obiettivo salvezza.

