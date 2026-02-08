Monza in rimonta sull’Avellino, Palermo sempre agganciato al treno Serie A. La classifica aggiornata

Il Monza ribalta l’Avellino nel finale e si prende tre punti pesantissimi nella corsa alla Serie A, ma il Palermo resta pienamente agganciato al treno promozione. All’U-Power Stadium finisce 2-1 per i brianzoli: una vittoria sofferta, maturata negli ultimi dieci minuti, che ridisegna la classifica ma non spegne le ambizioni rosanero.

La cronaca della partita

Primo tempo equilibrato, giocato su ritmi alti ma senza reti. Il Monza prova a fare la partita affidandosi alla qualità di Colpani e Hernani, l’Avellino risponde con aggressività e organizzazione, sfiorando il vantaggio in più di un’occasione. Decisivi i portieri, soprattutto Daffara, attento sulle conclusioni dalla distanza dei padroni di casa.

Nella ripresa la gara si accende. Al 53’ l’Avellino passa in vantaggio: recupero palla e verticalizzazione immediata per Biasci, che rientra sul destro e batte Thiam con una conclusione precisa sul primo palo. Il colpo gela lo stadio e mette pressione al Monza.

I brianzoli però non si disuniscono. La pressione aumenta, le occasioni si moltiplicano e al 79’ arriva il pareggio: cross di Ciurria e colpo di testa vincente di Cutrone, che riporta il match in equilibrio. È il momento che cambia la partita.

All’86’ l’episodio decisivo: tocco di mano in area di Fontanarosa, dopo controllo VAR l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Pessina è freddissimo e firma il 2-1 che completa la rimonta. Nel finale l’Avellino prova a reagire, ma il Monza resiste e porta a casa una vittoria fondamentale.

Cosa cambia per il Palermo

Il successo del Monza sposta gli equilibri in vetta, ma non ridimensiona il Palermo. I rosanero, grazie alla vittoria contro l’Empoli, restano quarti a quota 44 punti, a -3 dalla promozione diretta. La squadra di Inzaghi continua a crescere, forte di undici risultati utili consecutivi e di una solidità che la rende una delle formazioni più temibili del campionato.

La lotta è apertissima e senza padroni assoluti. Venezia davanti, poi Monza e Frosinone, ma il Palermo è lì, pronto ad approfittare di ogni passo falso. Con ancora tante giornate da giocare, la A resta un obiettivo concreto.

Classifica Serie B (23ª giornata)

Venezia – 50

Monza – 47

Frosinone – 46

Palermo – 44

Cesena – 37

Catanzaro – 35

Juve Stabia – 35

Modena – 34

Carrarese – 30

Südtirol – 29

Empoli – 28

Avellino – 28

Padova – 26

Sampdoria – 25

Mantova – 23

Entella – 22

Reggiana – 21

Spezia – 21

Bari – 20

Pescara – 15

