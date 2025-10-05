Corriere dello Sport: “Un Palermo di ferro. Inzaghi ora è primo”

LA SPEZIA – In attesa della gara del Modena, il Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo di Pippo Inzaghi si goda un primato meritato e pesantissimo, conquistato grazie a una vittoria di grande personalità al “Picco”. La squadra rosanero si impone in casa dello Spezia, che soltanto nel finale tenta invano di rientrare in corsa per evitare una crisi ormai conclamata.

Come riporta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, sono ben cinque le novità di formazione scelte da Inzaghi, ma dal punto di vista tattico il tecnico non cambia rotta: fiducia alla fisicità offensiva di Pohjanpalo, autentica certezza quando c’è da incidere in profondità e colpire nell’area avversaria. Alle spalle del finlandese brillano Le Douaron e Palumbo, autori di una prova di grande intensità.

Il Corriere dello Sport racconta un Palermo dal piglio deciso sin dall’avvio: nei primi dieci minuti i rosanero sfiorano il vantaggio, poi al 41’ arriva la rete di Pohjanpalo, bravo a sfruttare una deviazione di Le Douaron e a battere Sarr con un destro preciso dopo un ottimo controllo di esterno.

Nel secondo tempo, come sottolinea ancora Tofanelli sul Corriere dello Sport, la musica non cambia: il Palermo continua a dominare e trova il raddoppio con il colpo di testa di Pierozzi al 13’. Solo nel finale i siciliani rischiano qualcosa, quando Blin tocca di mano in area e regala un rigore che Esposito spreca, ipnotizzato da Joronen, protagonista assoluto della serata. La sfortunata deviazione di Giovane riapre momentaneamente la sfida, ma nel recupero lo stesso portiere si oppone a Vlahovic, evitando il 2-2 che lo scorso anno costò caro al Palermo.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, questa volta la squadra di Inzaghi è matura, solida e consapevole: i tre punti sono meritati e proiettano i rosanero in vetta alla classifica con la consapevolezza di poter lottare fino in fondo per la promozione diretta.