Prima pagina Corriere dello Sport: “PADRONI”

Trionfo rosanero in Liguria: 2-1 firmato Pohjanpalo e Pierozzi. La squadra di Inzaghi domina e conquista la quarta vittoria in sette giornate.

Il Corriere dello Sport celebra in prima pagina il grande momento del Palermo: «PADRONI».
La formazione di Inzaghi espugna il “Picco” di La Spezia con una prova di forza e carattere, imponendosi 2-1 grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi. I rosanero centrano così la quarta vittoria in sette giornate e si issano al primo posto in classifica, dimostrando solidità e maturità da squadra di vertice.
Una lezione di calcio per lo Spezia di D’Angelo, ancora in difficoltà. La copertina del quotidiano sportivo titola: «Mago Inzaghi: che lezione allo Spezia».

