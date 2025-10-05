Corriere dello Sport: “Spezia-Palermo 1-2. Le pagelle”
Come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il Palermo esce dal “Picco” con la consapevolezza di essere una squadra matura. Il giornale romano elogia il lavoro di Pippo Inzaghi, definendolo «un Palermo da padroni», capace di coniugare solidità difensiva e concretezza offensiva. Ancora una volta, il Corriere dello Sport premia Joronen come migliore in campo, sottolineando l’importanza del suo intervento decisivo nel recupero, simbolo di un gruppo che sa soffrire e vincere.
SPEZIA (3-5-2):
Sarr 6; Wisniewski 5,5, Cistana 6, Mateju 6 (37’ st Vlahovic sv); Vignali 6 (17’ st Candela 5,5), Kouda 6, Esposito 6, Cassata 5,5 (23’ st Comotto 6), Aurelio 5,5 (23’ st Beruatto 6); Lapadula 5,5, Soleri 5,5 (17’ st Artistico 6).
A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Di Serio, Candelari, Lorenzelli.
All.: D’Angelo 6.
PALERMO (3-4-2-1):
Joronen 7,5; Peda 6,5, Bani sv (23’ pt Diakité 5,5, 1’ st Gyasi 6), Veroli 6,5; Pierozzi 7, Gomes 6,5 (37’ st Giovane sv), Blin 6, Augello 6,5 (23’ st Bereszynski 6); Palumbo 6,5 (23’ st Segre 6), Le Douaron 6,5; Pohjanpalo 7.
A disp.: Avella, Pizzuto, Vasic, Brunori, Corona.
All.: Inzaghi 7.
ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.