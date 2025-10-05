Magnani, ritorno da leader: «Felice per il rientro. La Reggiana è giovane ma ha ampi margini di miglioramento»

Il difensore reggiano, in prestito dal Palermo, ha esordito contro il Cesena nel giorno del suo trentesimo compleanno: esperienza, ordine e personalità per una Reggiana in crescita.

Il ritorno in campo di Giangiacomo Magnani non è passato inosservato al “Manuzzi”. Il difensore di Fabbrico, attualmente in prestito dal Palermo, ha fatto il suo esordio stagionale con la Reggiana proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno, contribuendo in modo decisivo alla solidità difensiva nella ripresa e aiutando la squadra a mantenere inviolata la porta di Motta.

«Ho fatto le cose con calma per non rischiare – ha spiegato Magnani –. L’idea era di partire dopo la sosta, ma ho dato il mio contributo alzando la voce e facendo salire la linea».

Un rientro tanto atteso dopo un lungo periodo di inattività: «L’ultima mia partita ufficiale l’ho giocata proprio a Cesena, il 4 maggio dello scorso campionato – ha ricordato il centrale classe ’95 –. Poi l’infortunio, il ritiro con il Palermo durato solo una settimana e infine un periodo di stop per recuperare del tutto. Ho lavorato con pazienza per tornare pronto e senza rischiare ricadute. Avrei potuto forzare, ma ho preferito fare le cose con calma. Sono molto felice di aver giocato questi primi 45 minuti».

Una prova di carattere e maturità, in una gara tutt’altro che semplice: «Secondo me abbiamo fatto una buona ripresa, siamo riusciti a gestire il pallone e credo di aver dato il mio contributo facendo sentire la mia voce, mantenendo più alta la linea difensiva. Negli ultimi minuti ho sentito la fatica, ma la squadra ha tenuto bene. È normale che quando vuoi portare a casa il risultato, anche con un uomo in più, tendi a difenderti».

Infine, una riflessione sulla giovane Reggiana: «È una squadra composta da diversi ragazzi con ampi margini di miglioramento. I giovani vanno aiutati e sostenuti nel percorso di crescita. A volte pensiamo che il tempo non ci sia, ma con l’impegno di tutti i risultati arrivano».