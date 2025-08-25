Palermo, Veroli si presenta: «Gruppo importante. Brunori e Pohjanpalo da categoria superiore»

Prime sensazioni positive per Davide Veroli, nuovo difensore del Palermo, che al Palermo CFA di Torretta ha raccontato il suo approccio alla realtà rosanero.

«Sono arrivato da poco, ma mi sono trovato subito bene con tutti i compagni – ha detto Veroli –. È un gruppo consolidato con nomi importanti. Io cercherò sempre di migliorare e prendere spunti da chi ha diversi campionati alle spalle. Con i loro consigli migliorerò, questo è il mio obiettivo principale».

Il classe 2003 ha poi spiegato la scelta di approdare a Palermo: «Sicuramente è stata una scelta in cui ho valutato anche la difesa a tre e il fatto di essere allenato da uno così importante ed esperto di categoria. Sulla tattica magari è molto presto, ma cercherò subito di mettermi a disposizione».

Un passaggio anche sulle esperienze precedenti: «Ho giocato in due o tre piazze importanti che mi hanno aiutato molto a crescere, ha i suoi pro e i suoi contro. Il sostegno dei tifosi è molto importante, ci dà quel qualcosa in più».

Infine, parole d’elogio per la coppia d’attacco rosanero: «Brunori e Pohjanpalo? Sono una coppia di categoria superiore, sono top per la Serie B e possono fare bene anche in categoria superiore. L’anno scorso quando li ho affrontati ho avuto un occhio di riguardo su di loro, quest’anno mi ritengo fortunato a poter giocare con loro».