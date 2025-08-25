Palermo, Veroli si presenta: «Qui c’è tutto per far bene. Al Barbera clima sensazionale»

Palermo ha un nuovo difensore. Oggi al Palermo CFA di Torretta si è presentato Davide Veroli, classe 2003, che ha raccontato le sue prime sensazioni da giocatore rosanero.

«Palermo è una piazza che parla da sola, non servivano tante domande – ha spiegato Veroli –. L’interessamento di altre squadre è vero. Il clima al Barbera? Qualcosa di sensazionale. I tifosi sono molto calorosi, ne avevo avuto le prove già prima di arrivare sui social. C’è tutto per far bene anche grazie al loro aiuto».

Sulle prime impressioni tattiche: «Con il mister ho parlato, ma sono arrivato da pochi giorni e ne parleremo meglio. Il mio ruolo principalmente è il braccetto di sinistra, ho fatto anche il quinto ma mi sento più braccetto».

Il difensore ha poi ripercorso la sua evoluzione in campo: «Nasco come esterno d’attacco, ma ero molto giovane. Poi ho fatto il trequartista e nei primi anni di campionati nazionali ero mezzala e play. Con il passaggio in Primavera, con mister Legrottaglie, mi sono reinventato come difensore centrale in una difesa a quattro. Poi con gli altri allenatori ho sempre fatto il braccetto nella difesa a tre».

Infine, un pensiero sugli allenatori avuti finora: «L’anno scorso ho avuto Pirlo e Sottil, anche loro ex calciatori. Anche Semplici. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Questi grandi campioni e allenatori affermati possono darti molto sia a livello tattico che come insegnamenti di vita».