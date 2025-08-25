Palermo, Veroli si presenta: «Qui c’è tutto per far bene. Al Barbera clima sensazionale»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Palermo ha un nuovo difensore. Oggi al Palermo CFA di Torretta si è presentato Davide Veroli, classe 2003, che ha raccontato le sue prime sensazioni da giocatore rosanero.

«Palermo è una piazza che parla da sola, non servivano tante domande – ha spiegato Veroli –. L’interessamento di altre squadre è vero. Il clima al Barbera? Qualcosa di sensazionale. I tifosi sono molto calorosi, ne avevo avuto le prove già prima di arrivare sui social. C’è tutto per far bene anche grazie al loro aiuto».

Sulle prime impressioni tattiche: «Con il mister ho parlato, ma sono arrivato da pochi giorni e ne parleremo meglio. Il mio ruolo principalmente è il braccetto di sinistra, ho fatto anche il quinto ma mi sento più braccetto».

Il difensore ha poi ripercorso la sua evoluzione in campo: «Nasco come esterno d’attacco, ma ero molto giovane. Poi ho fatto il trequartista e nei primi anni di campionati nazionali ero mezzala e play. Con il passaggio in Primavera, con mister Legrottaglie, mi sono reinventato come difensore centrale in una difesa a quattro. Poi con gli altri allenatori ho sempre fatto il braccetto nella difesa a tre».

Infine, un pensiero sugli allenatori avuti finora: «L’anno scorso ho avuto Pirlo e Sottil, anche loro ex calciatori. Anche Semplici. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Questi grandi campioni e allenatori affermati possono darti molto sia a livello tattico che come insegnamenti di vita».

Ultimissime

Palermo, Veroli si presenta: «Qui c’è tutto per far bene. Al Barbera clima sensazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

La prima esclusione di Gasperini: “Non giocherà titolare” | Si è già messo contro i tifosi

Golia Bianchi Agosto 25, 2025
Gian Piero Gasperini si dispera

GASPERINI SI E’ OPPOSTO: niente cessione, la Roma rifiuta fino a 40 milioni di euro

Marco Bianchetti Agosto 25, 2025

Foggia, caos organizzativo: maglie provvisorie e capitano senza gagliardetto. Esordio per Buttaro nel ko di Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Serie B, 1ª giornata: Palermo da Champions, Ceravolo e Penzo sold out. Entella ultima per presenze

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025