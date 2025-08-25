La prima esclusione di Gasperini: “Non giocherà titolare” | Si è già messo contro i tifosi

Alla vigilia dell’esordio in campionato il nuovo tecnico giallorosso ha fatto chiarezza su alcuni calciatori, uno potrebbe andare via.

La Roma sta vivendo un’estate di mercato particolarmente attiva, bilanciando sapientemente acquisti e cessioni. L’obiettivo principale è stato quello di ringiovanire la rosa, puntando su giocatori di talento con ampi margini di crescita.

Tra gli acquisti più rilevanti, il club ha messo a segno i colpi del terzino destro brasiliano Wesley, proveniente dal Flamengo, e del difensore Daniele Ghilardi dal Verona. Il centrocampo si è arricchito con l’arrivo del franco-marocchino Neil El Aynaoui dal Lens. Inoltre, la porta è stata rinforzata con l’arrivo del portiere colombiano Devis Vásquez e del giovane polacco Radosław Żelezny.

Per quanto riguarda l’attacco, la Roma ha optato per due prestiti con diritto di riscatto. Si tratta dell’attaccante irlandese Evan Ferguson dal Brighton e dell’esterno giamaicano Leon Bailey dall’Aston Villa.

Sul fronte delle uscite, la Roma ha capitalizzato su diverse cessioni importanti. Hanno lasciato la capitale Enzo Le Fée, Nicola Zalewski, Samuel Dahl e Leandro Paredes. Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov sono partiti in prestito, mentre la vendita definitiva di Ola Solbakken ha fruttato un introito, contribuendo a finanziare le nuove operazioni di mercato.

Gasperini parla in conferenza della squadra

Prima del debutto stagionale, Gian Piero Gasperini ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa. “Ho letto che sarà la mia seicentesima partita in Serie A, ed è stata una grandissima sorpresa”, ha dichiarato l’allenatore. “Non c’è niente di meglio che festeggiare questo traguardo in una nuova avventura, in uno stadio pieno ed esigente come quello di Roma. La squadra è carica e pronta a fare bene”.

Gasperini ha elogiato i nuovi arrivati, tra cui Ghilardi, Wesley, Ferguson ed El Aynaoui, definendoli “bei profili” su cui gli piace molto lavorare. Ha inoltre sottolineato l’importanza del loro inserimento nel gruppo: “È fondamentale integrare i nuovi, soprattutto per un allenatore che vuole infondere idee diverse. Ho lavorato bene con i ragazzi e sono fiducioso che tutti daranno il loro contributo”.

Gasp fa chiarezza su Pellegrini

Gian Piero Gasperini ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione di Lorenzo Pellegrini, sottolineando la sua vicinanza al recupero dall’infortunio che gli ha impedito di allenarsi con la squadra. “È evidente che la società non vuole allungargli il contratto”, ha dichiarato.

Il tecnico ha poi proseguito spiegando che, per le sue ambizioni, Pellegrini ha bisogno di una situazione adeguata per scendere in campo e riconquistare la Nazionale. “Se dovesse trovare una situazione adeguata, mi sembra sia contento di andare via, sia lui che la società,” ha affermato Gasperini, confermando le voci di un possibile addio. Il club e il giocatore sembrano dunque orientati a una separazione.