Venezia, Busio: «Il Palermo è una squadra forte»

Al termine della prima partita di campionato, che ha visto il Venezia battere per 2-1 il Bari, ha parlato Gianluca Busio. Il nuovo Capitano della squadra guidata da Giovanni Stroppa ha commentato il match, ed ha poi aggiunto un pensiero su chi secondo lui sarà rivale del Venezia per la promozione in Serie A in questa stagione.

«Ci sono tante squadre. La Serie B è difficile. Penso che sicuramente il Palermo è una squadra forte, così come il Bari, ma ce ne sono tante forti e dobbiamo pensare a noi, perché anche noi siamo forti e possiamo vincere contro tutti», queste le considerazioni del centrocampista classe 2002.