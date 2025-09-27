Palermo-Venezia: per i tifosi rosanero in vendita anche i biglietti del settore ospiti. Le info

Il Palermo FC ha comunicato che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, i tifosi rosanero possono acquistare i tagliandi per il settore ospiti in occasione della gara contro il Venezia, valida per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 30 settembre alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi

Vendita riservata

Come sottolineato dal club, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti in Sicilia. Il Palermo invita inoltre i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure di accesso ed evitare code agli ingressi.

Promo Family

Per l’occasione sarà attiva la tariffa speciale “Promo Family” nel settore ospiti, che prevede biglietti a 1 euro per gli Under 14 (non ancora compiuti al momento dell’acquisto). La promozione è valida contestualmente all’acquisto di un tagliando a tariffa intero e fino a un massimo di due biglietti a prezzo ridotto.

Canali di acquisto

I tagliandi sono disponibili fino a esaurimento posti attraverso:

il sito Vivaticket;

i punti vendita autorizzati Vivaticket su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio “Renzo Barbera”.

Prezzi settore ospiti

Intero: 22 euro

Donne / Over 65 / Under 16: 18 euro

Promo Family (Under 14): 1 euro

L’accesso al settore ospiti avverrà tramite i sei tornelli dedicati (dal numero 1 al numero 6) della Curva Sud.

Il club rosanero sottolinea che l’iniziativa punta a incentivare la partecipazione delle famiglie e garantire un’atmosfera positiva e coinvolgente anche nel settore ospiti.