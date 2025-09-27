MILINKOVIC A ZERO: a gennaio firma in serie A | Ritorna alla grande in una big

Il centrocampista potrebbe presto tornare in Serie A.

Sergej Milinkovic-Savic, dopo oltre due anni in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Hilal, potrebbe presto riabbracciare il calcio italiano. In Medio Oriente il centrocampista serbo ha lasciato un’impronta importante, con 29 gol e 25 assist e ben 4 titoli conquistati. Nonostante il trasferimento lontano dall’Europa, il classe 1995 ha mantenuto un’ottima condizione psicofisica e il suo contratto in scadenza a giugno 2026 alimenta voci di un possibile ritorno.

Un’eventuale nuova avventura in Serie A non sarebbe soltanto suggestione. Milinkovic-Savic ha già dimostrato di saper dominare in Italia con la maglia della Lazio, e non è un caso che il suo nome sia finito tra i profili più interessanti in vista della sessione invernale. Tra le squadre più attente spicca la Juventus, pronta a valutare l’opportunità di riportarlo subito nel nostro campionato.

Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno già effettuato un sondaggio per il centrocampista serbo. L’obiettivo è colmare il gap con le principali rivali in mediana: Inter, Milan e Napoli dispongono infatti di maggiore qualità e profondità rispetto alla rosa di Tudor. L’addio di Douglas Luiz ha acuito le difficoltà, lasciando la Juventus scoperta in una zona cruciale del campo.

Oggi Locatelli e Thuram rappresentano le uniche certezze, mentre Koopmeiners continua a deludere e McKennie resta un jolly adattabile in più ruoli. Miretti è atteso al rientro dall’infortunio e il giovane Adzic offre soluzioni solo a tratti, senza garantire la stessa esperienza e continuità di Milinkovic-Savic.

Un rinforzo per il centrocampo

La situazione della fascia destra potrebbe spingere Tudor a variare modulo, ipotizzando una mediana a tre. Per farlo, però, servono alternative di livello e il serbo rappresenterebbe la soluzione ideale per alzare il tasso tecnico e fisico della squadra. Da qui a gennaio la Juventus dovrà arrangiarsi con le risorse a disposizione, ma l’arrivo dell’ex Lazio sarebbe un colpo in grado di cambiare gli equilibri.

La strategia del club sembra chiara: puntare sul mercato invernale per regalare a Tudor un innesto di spessore immediato. Milinkovic-Savic, per esperienza, forza fisica e qualità negli inserimenti, incarna il profilo perfetto per guidare la crescita della squadra e colmare un vuoto evidente.

Scenari futuri

Se l’operazione non dovesse concretizzarsi a gennaio, la Juventus potrebbe tornare alla carica in estate. In quel momento entrerebbe in gioco anche l’ipotesi Morten Hjulmand, individuato come alternativa per la mediana.

Molto dipenderà dal rendimento di Koopmeiners, che Tudor spera di recuperare sul piano tecnico e mentale. Ma resta chiaro che Milinkovic-Savic, con la sua esperienza internazionale e il legame con la Serie A, rappresenta il sogno più immediato per dare nuova linfa al centrocampo bianconero.