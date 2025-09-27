Primavera 2, il Palermo cade ad Ascoli: decide Finotti
Sconfitta di misura per il Palermo Primavera, superato 1-0 dall’Ascoli al Picchio Village nella terza giornata del girone B del campionato Primavera 2.
Il match
L’avvio è subito in salita per i rosanero: dopo appena cinque minuti il portiere Balaguss rischia grosso per un fallo al limite dell’area su Tassotti, ma l’arbitro Cavacini di Lanciano estrae soltanto il giallo. Al 34’ i padroni di casa trovano il vantaggio con il secondo gol stagionale di Finotti, bravo a sfruttare un’azione corale e battere l’estremo difensore rosanero.
Nella ripresa il Palermo prova a reagire, ma l’Ascoli tiene il campo con ordine e porta a casa tre punti importanti. I rosanero di Del Grosso restano a secco e incassano la seconda sconfitta stagionale, mentre i bianconeri di Corsi festeggiano il successo davanti al proprio pubblico.
Tabellino
ASCOLI: Rosa; Candido, Di Salvatore, Rama, Zagari, Mbaye, D’Agostino, Vischia (69’ Russo), Tassotti (80’ Casillo), De Witt, Finotti (69’ Picca).
A disposizione: Dente, Di Teodoro, Rossetti, Angelino, Pagnotta, Valorani, Tocchi, Balducci, Bruni.
Allenatore: Corsi.
PALERMO: Balaguss; Occhione (90’ De Caro), Avena (40’ Rinella), Tarantino (66’ Gregorio), Nicolosi, Gulidov, Grippa, Terranova, De Oliveira, Brutto (66’ Di Mitri), Squillacioti.
A disposizione: Mastellone, Brancato, Ribaudo, Federico, Zizzo.
Allenatore: Del Grosso.
Arbitro: Cavacini di Lanciano (assistenti Cocco di Lanciano e Cocciolone de L’Aquila).
Rete: 34’ Finotti (A).
Ammoniti: Zagari (A); Balaguss, Tarantino, Nicolosi (P).
Angoli: 6-1.
Recupero: 2’ pt, 4’ st.