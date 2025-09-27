Cesena-Palermo, le formazioni ufficiali del big match di Serie B
Queste le formazioni ufficiali della gara Cesena-Palermo, valevole per la 5ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15.00.
CESENA: 33 Klinsmann, 4 Castagnetti,7 Blesa, 9 Shpendi, 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi.
A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri.
Allenatore: Mignani.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C), 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Davide Massa (Imperia).
Primo assistente: Alessandro Lo Cicero (Brescia).
Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari).
Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio).
VAR: Fabio Maresca (Napoli).
AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).