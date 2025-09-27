Athletic Palermo, sfida all’Acireale per chiudere il tour de force. I convocati

PALERMO – Terza partita in sette giorni per l’Athletic Club Palermo, che domenica alle 16 ospiterà l’Acireale al Velodromo Paolo Borsellino per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone I.

I granata arrivano da penultimi con un solo punto in classifica, ma in casa nerorosa nessuno pensa a una gara semplice. «Se qualcuno crede che sia una partita facile non ha capito nulla di questo campionato – ha avvertito mister Emanuele Ferraro –. L’Acireale è una squadra organizzata e con qualità fisiche e tecniche in tutti i reparti. Vivono un momento complicato, ma hanno un organico da rispettare. Proveremo a fare la nostra partita e venderemo cara la pelle».

Un settembre intenso

La sfida contro i granata chiuderà per l’Athletic un mese intenso, con cinque gare disputate in poco più di tre settimane. Fin qui il bilancio è positivo: una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta. «Siamo cresciuti partita dopo partita – ha spiegato Ferraro –. Non ci sono match semplici, come dimostrato mercoledì con l’Igea Virtus. Per 80 minuti siamo stati padroni del campo, poi negli ultimi 10 abbiamo perso lucidità e non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, nonostante il doppio vantaggio. È un monito: bisogna restare concentrati fino alla fine e gestire mentalmente due partite dentro la stessa partita. Il bilancio è positivo, ma possiamo fare molto meglio».

I convocati

Sono 23 i giocatori chiamati da Ferraro per la sfida di domani. Out Faccetti per squalifica, rientra Bustos in attacco. Prima convocazione in Serie D per il giovane Gabriele Palumbo.

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Lores Varela, Maurino, Rampulla, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli