Sampdoria, Donati a rischio: primi contatti con Iachini

GENOVA – La panchina di Massimo Donati è sempre più in bilico. Dopo quattro sconfitte nelle prime quattro giornate di Serie B, il tecnico della Sampdoria è chiamato a invertire la rotta già dalla trasferta di Bari, match che può diventare decisivo per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da ClubDoria46.it, la società potrebbe concedere all’allenatore un margine di tre partite – Bari, Catanzaro e Pescara – ma nel frattempo sarebbero già stati avviati i primi contatti con Beppe Iachini. Il nome dell’ex tecnico blucerchiato torna ciclicamente quando la Sampdoria si trova a cambiare guida tecnica, complice il ricordo della promozione del 2012 che resta vivo soprattutto nei tifosi.

Iachini, scrive ancora ClubDoria46.it, avrebbe il vantaggio di conoscere la piazza e di saper gestire situazioni di difficoltà. Nel 2012 prese in mano la squadra dopo la partenza negativa di Atzori e la condusse prima ai playoff e poi in Serie A, con le notti magiche firmate Nicola Pozzi.

Donati, confermato dopo Cesena e Monza, rischia dunque di giocarsi tutto a Bari: «Una quinta sconfitta consecutiva – evidenzia ClubDoria46.it – non sarebbe tollerata né dalla società né dai tifosi, già in clima di contestazione». A seguire ci saranno Catanzaro (mercoledì 1) e Pescara (domenica 5), prima della sosta. Ma i punti, in casa Samp, devono arrivare subito.