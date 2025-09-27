Primavera Palermo, Del Grosso dopo Ascoli: «Partita decisa da un episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Dopo la sconfitta di misura sul campo dell’Ascoli, l’allenatore della Primavera del Palermo Cristiano Del Grosso ha analizzato il match ai microfoni ufficiali del club.

«Oggi non si può rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato segnali importanti – ha dichiarato Del Grosso – è stata una partita decisa da un episodio. Bisogna dare tempo a questo gruppo».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato la reazione della squadra: «C’è stata la voglia di raddrizzarla, nel secondo tempo abbiamo provato ad alzare il baricentro alla ricerca della soluzione giusta. Partite come queste non lasciano rimpianti, se non per qualche errore commesso».

Infine, un messaggio di fiducia per il futuro: «È un percorso di crescita: l’atteggiamento dei ragazzi è quello giusto. Sono convinto che la ruota girerà e i risultati arriveranno».

