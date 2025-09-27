Big match senza vincitori: Bani risponde a Blesa, 1-1 tra Cesena e Palermo

Finisce in parità la sfida al vertice tra Cesena e Palermo, con il risultato di 1-1 che porta entrambe le squadre a quota 11 punti in classifica, momentaneamente in testa insieme.

Il primo tempo si era chiuso con il vantaggio dei padroni di casa grazie al gol di Blesa al 34’, abile a sfruttare un’azione insistita rifinita da Francesconi e Berti, con l’arbitro Massa che aveva concesso il vantaggio dopo un fallo di Pierozzi.

Nella ripresa il Palermo ha reagito con carattere, trovando il pari al 56’ con Bani, autore di una splendida conclusione sotto l’incrocio sugli sviluppi di un cross di Augello. I rosanero erano andati vicinissimi al gol già pochi minuti prima con la traversa colpita da Pohjanpalo.

Il finale non ha regalato ulteriori emozioni decisive: il Cesena ha provato a spingere con i cambi, mentre la squadra di Inzaghi ha gestito con ordine senza rinunciare a qualche sortita offensiva.

Un punto a testa, dunque, che conferma il buon momento di entrambe le formazioni e mantiene aperta la lotta nelle zone alte della classifica.

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Termina qui il match tra Cesena e Palermo.

90′ – 4′ minuti di recupero.

87′ – Il Palermo si fa avanti con Brunori che chiede addirittura un calcio di rigore, l’arbitro fa proseguire.

79′ – Gomes viene soccorso dai sanitari, dopo aver accusato un problema alla gamba. Resta a terra per svariati minuti, al suo posto pronto Vasic.

76′ – Ritmi un po’ più blandi quando manca appena un quarto d’ora alla fine.

70′ – Altri due cambi per i romagnoli: Berti e Ciervo lasciano spazio a Bisoli e Guidi.

69′ – Ancora un cambio tra le fila del Palermo: Giovane prende il posto di Palumbo.

64′ – Due cambi anche per Inzaghi: Brunori e Peda rilevano Le Douaron e Gyasi.

62′ – Doppio cambio per Mignani: Castagnetti e Shpendi fuori, al loro poso Bastoni e Diao.

60′ – La gara si accende: dopo il pari del Palermo il Cesena si riaccende, gara apertissima.

56′ – GOOOOL PALERMO! Bani al 56′ pareggia i conti. Il difensore rosanero si spinge in avanti in occasione di una rimessa laterale e, sugli sviluppi dell’azione, si ritrova il pallone tra i piedi dopo un cross di Augello

53′ – Pohjanpalo riceve in area, conclude in porta ma colpisce la traversa.

47′ – Occasione per il Cesena: Shpendi si porta in area e calcia, Joronen con la gamba devia in angolo.

46′ – Inizia il secondo tempo, Inzaghi mette in campo Blin al posto di Segre.

PRIMO TEMPO

45′ + 1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Un solo minuto di recupero.

34′ – Gol del Cesena. Azione insistita dei padroni di casa: Francesconi serve Berti, steso in area, ma il vantaggio viene concesso e Blesa che batte Joronen senza esitazioni.

31′ – Palermo vicinissimo al gol: Pierozzi mette in mezzo, Le Doauron va di testa: Klinsmann vola e impedisce la rete al francese.

28′ – Altro tiro dalla distanza: Gomes riceve da Gyasi e prova la conclusione, ma finisce alta.

23′ – Cesena pericoloso: Ciervo che dalla distanza calcia verso la porta ma anche in questa occasione la palla termina fuori.

21′ – Grande occasione per il Palermo: Augello crossa in area, Bani stacca di testa ma la palla finisce di poco sopra la traversa.

17′ – Gyasi viene innescato da Segre e cerca un cross teso dalla linea di fondo, ma la difesa cesenate è ben posizionata e intercetta.

13′ – Ammonito Zano per un contrasto con Le Doauron.

11′ – Il Cesena si fa avanti con Mangraviti che crossa in area, Shpendi ci prova ma non raggiunge il pallone.

7′ – Schema su calcio piazzato: Palumbo alza in area per Pohjanpalo, che calcia di prima intenzione. Conclusione alta, nessun pericolo per Klinsmann.

2′ – Il Palermo gestisce bene in questi minuti iniziali e si porta avanti con Le Douaron che prova qualche incursione dalla sinistra.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Manuzzi.

IL TABELLINO

CESENA: 33 Klinsmann, 4 Castagnetti (Al 62′ Diao),7 Blesa, 9 Shpendi (Al 62′ Bastoni), 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi. A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C) (Dal 46′ Blin), 11 Gyasi (Dal 64′ Peda), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 64′ Brunori), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Davide Massa (Imperia). Primo assistente: Alessandro Lo Cicero (Brescia). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio). VAR: Fabio Maresca (Napoli). AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).

MARCATORI: Blesa 34′, Bani 56′

NOTE: ammoniti Zaro e Blin.