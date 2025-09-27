Cesena-Palermo, presenti gli ex rosa Zauli e Zaccardo

Presenze d’eccezione sugli spalti del “Dino Manuzzi” per Cesena-Palermo. Come mostrato dal club rosanero sui propri canali social, Cristian Zaccardo e Lamberto Zauli hanno seguito dal vivo la sfida di Serie B tra romagnoli e siciliani.

Due nomi che rievocano ricordi importanti per i tifosi del Palermo: Zaccardo, campione del mondo 2006 e protagonista della storica cavalcata in Serie A con la maglia rosanero, e Zauli, trequartista di classe che ha lasciato il segno nei primi anni Duemila diventando uno degli idoli del Barbera.