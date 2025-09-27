Serie B, quinta giornata: i risultati dei primi tempi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

La quinta giornata di Serie B regala già emozioni e gol a raffica nei primi 45 minuti.

I parziali all’intervallo

Avellino-Entella 1-0

Cesena-Palermo 1-0

Südtirol-Reggiana 2-0

Mantova-Frosinone 0-4: dominio assoluto dei ciociari in trasferta.

Venezia-Spezia 2-0: i lagunari allungano nel recupero del primo tempo, con lo Spezia in dieci uomini per un’espulsione.

La seconda parte di gara si preannuncia infuocata, con alcune sfide già indirizzate e altre ancora tutte da giocare.

