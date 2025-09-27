Serie B, quinta giornata: i risultati dei primi tempi
La quinta giornata di Serie B regala già emozioni e gol a raffica nei primi 45 minuti.
I parziali all’intervallo
Avellino-Entella 1-0
Cesena-Palermo 1-0
Südtirol-Reggiana 2-0
Mantova-Frosinone 0-4: dominio assoluto dei ciociari in trasferta.
Venezia-Spezia 2-0: i lagunari allungano nel recupero del primo tempo, con lo Spezia in dieci uomini per un’espulsione.
La seconda parte di gara si preannuncia infuocata, con alcune sfide già indirizzate e altre ancora tutte da giocare.