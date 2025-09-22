Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Scatterà alle 16.00 di lunedì 22 settembre la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valida per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26 e in programma martedì 30 settembre alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti attraverso i seguenti canali ufficiali:

sito VivaTicket;

punti vendita VivaTicket in tutta Italia (incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio “Renzo Barbera”).

Prezzi biglietti Palermo-Venezia

Centralissima: Intero €103 – Donne/Over 65 €82 – Under 16 €82

Tribuna Centrale: Intero €73 – Donne/Over 65 €57 – Under 16 €57

Tribuna Laterale: Intero €48 – Donne/Over 65 €40 – Under 16 €40

Gradinata Inferiore: Intero €34 – Donne/Over 65 €30 – Under 16 €30 – Promo UNIPA €25

Gradinata Superiore: Intero €28 – Donne/Over 65 €23 – Under 16 €23 – Under 14 €14 – Promo UNIPA €21

Curve: Intero €22 – Donne/Over 65 €18 – Under 16 €18 – Promo UNIPA €16

Le riduzioni sono riservate a:

Over 65: utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto;

Under 16: utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto;

Under 14: utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto (biglietto acquistabile solo insieme a un tagliando intero e solo nei settori Gradinata Superiore Laterale);

Promo UNIPA: valida per i possessori di Unipa Card o cedolino Unipa, con acquisto personale presso l’info point dello stadio Renzo Barbera (giovedì 25/09 e venerdì 26/09, ore 10.00–13.00 e 15.00–17.00).

Rosanero Experience

Tornano al Barbera anche le VIP Experience e la Family Experience, pacchetti speciali per vivere la partita da protagonisti dentro e fuori dal campo.

Settore ospiti

Per il settore ospiti si è in attesa di indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore biglietti e abbonamenti

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo a utenti over 65;

Ridotto under 16: non cedibile;

Ridotto under 14: non cedibile;

Promo università: non cedibile.

Accesso allo stadio

Per entrare al “Barbera” sarà necessario:

presentare un documento d’identità valido in originale;

esibire il biglietto digitale (anche su smartphone) o cartaceo acquistato nei punti vendita;

per abbonamenti/biglietti caricati sulla SiamoAquile Card, portare la fidelity card in originale e la ricevuta segnaposto.

Il club raccomanda ai tifosi di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare i controlli e le procedure d’ingresso.

