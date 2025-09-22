Inchiesta Prisma, via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Fabio Paratici, Pavel Nedved e Andrea Agnelli/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Il gup di Roma ha accolto i patteggiamenti richiesti dagli ex dirigenti della Juventus nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”, che ruota attorno alle presunte plusvalenze legate alla compravendita dei calciatori e alle manovre stipendi durante la pandemia.

Le pene, tutte sospese, vanno dagli 11 mesi a 1 anno e 8 mesi e riguardano figure di primo piano della storia recente bianconera come Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici.

Diversa la posizione di Maurizio Arrivabene, per il quale il giudice ha disposto il non luogo a procedere.

Il procedimento contesta a vario titolo i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Secondo l’accusa, la società avrebbe realizzato plusvalenze fittizie e modificato la gestione degli stipendi dei calciatori durante l’emergenza Covid.

Nel processo figurano circa duecento parti civili, tra azionisti, Consob e associazioni dei consumatori, che chiedono il riconoscimento dei danni subiti.

