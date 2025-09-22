Sampdoria, taglio ai costi: giocatori in camere triple per le trasferte

Prosegue la politica di contenimento dei costi in casa Sampdoria. La società, su indicazione della proprietà, sta adottando misure stringenti per rientrare nei parametri economici fissati.

Come riportato da Il Secolo XIX, tra le decisioni più recenti figura quella di far pernottare i calciatori in camere triple durante le trasferte. Una scelta che rientra nella logica di riduzione delle spese di gestione, affiancata anche dall’organizzazione dei viaggi con andata e ritorno in giornata, come accaduto per la trasferta di Monza.

L’obiettivo, sottolinea Il Secolo XIX, è ridurre i costi senza intaccare la competitività della squadra, in un contesto in cui la Sampdoria sta cercando di ritrovare equilibrio economico e stabilità gestionale.