Cesena-Palermo, sfida al vertice anche in cabina di telecronaca

Non solo in campo: Cesena-Palermo, big match della quinta giornata di Serie B, è anche un duello di voci e microfoni. Due telecronisti racconteranno la partita che promette spettacolo al “Dino Manuzzi”: Giovanni Marrucci per Dazn e Federico Casna per Prime Video e OneFootball.

Marrucci, la voce di Dazn

Dazn ha scelto Giovanni Marrucci per seguire una sfida che profuma di alta classifica. La telecronaca del giornalista toscano sarà immersa nell’atmosfera di un “Manuzzi” gremito, dove i bianconeri inseguono l’entusiasmo del successo di Venezia e il Palermo si presenta forte delle due vittorie consecutive con Südtirol e Bari.

Casna, il timbro di Prime e OneFootball

Parallelamente, il match sarà raccontato anche da Federico Casna, in esclusiva su Prime Video e OneFootball. La piattaforma di Amazon, insieme a quella internazionale, ha scelto un narratore giovane e dinamico per un confronto che vale il primato in classifica. Casna porterà in diretta i numeri e le curiosità storiche della sfida: Cesena imbattuto in 25 delle 32 gare contro i rosanero in cadetteria, Palermo mai oltre i 12 punti dopo cinque giornate nella sua storia in Serie B.

Big match anche fuori dal campo

Come sottolineano le emittenti, il racconto del match si arricchirà così di due stili differenti: Marrucci, voce già familiare al pubblico Dazn, e Casna, volto emergente del giornalismo sportivo legato alle nuove piattaforme. Un doppio binario narrativo che accende ancora di più l’attesa per una gara che mette di fronte due squadre appaiate a quota dieci punti e desiderose di lanciare un messaggio forte al campionato.