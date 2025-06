Palermo, UFFICIALE l’esonero di Alessio Dionisi

Il Palermo FC ha ufficializzato l’esonero di Alessio Dionisi. La notizia, già nell’aria da giorni, è stata confermata oggi attraverso un comunicato pubblicato dal club rosanero sui propri canali ufficiali.

«Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi», si legge nella nota. Il club ha voluto rivolgere all’ormai ex tecnico e al suo staff «un ringraziamento per il lavoro svolto» e il più sentito «in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva», da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

L’avventura di Dionisi in Sicilia si chiude dunque dopo una sola stagione, caratterizzata da alti e bassi e conclusa con l’eliminazione al turno preliminare dei playoff di Serie B. Adesso si attende l’annuncio del nuovo allenatore: Filippo Inzaghi, già da giorni indicato come il prescelto per guidare il nuovo corso del Palermo.