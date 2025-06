Italia, UFFICIALE: Gattuso nuovo tecnico azzurro

L’Italia ha scelto. Dopo giorni di attesa e speculazioni, è arrivata l’ufficialità: Gennaro Ivan Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. A comunicarlo è la FIGC con una nota diffusa nel primo pomeriggio: «La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma».

Gattuso, classe 1978, ha alle spalle una carriera da calciatore leggendaria, simbolo del Milan di Ancelotti e pilastro dell’Italia campione del mondo nel 2006. Toccherà a lui tentare la risalita dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che ha compromesso il cammino degli Azzurri verso i Mondiali del 2026 e segnato la fine dell’avventura di Luciano Spalletti.

«Gattuso è un simbolo del calcio italiano – ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina –. L’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida».

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche lo staff tecnico che affiancherà Gattuso nel suo nuovo incarico. Secondo quanto trapela, si lavora alla costituzione di un nuovo “Gruppo Azzurro”, con figure strategiche che dovranno rinnovare e rafforzare l’identità della squadra, riportandola al centro del progetto federale.

Gattuso, noto per il suo carisma e la sua grinta, ha già fatto sapere di essere «onorato» della chiamata: una nuova sfida che lo riporta al vertice del calcio italiano, questa volta da condottiero in panchina.