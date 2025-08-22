Palermo, UFFICIALE l’arrivo di Davide Veroli dal Cagliari

Agosto 22, 2025

Il Palermo FC ha annunciato l’ingaggio di Davide Veroli dal Cagliari Calcio. Il difensore classe 2003 si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto.

Il club di viale del Fante, attraverso una nota, ha dato il benvenuto al nuovo innesto sottolineando come l’operazione sia stata condivisa dal City Football Group, dal presidente Dario Mirri e da tutta la famiglia rosanero.

Veroli, cresciuto nelle giovanili del Pescara e già protagonista in Serie B, rappresenta un ulteriore rinforzo per la retroguardia a disposizione di Filippo Inzaghi.

