Palermo, ecco Veroli: un giovane difensore alla corte di Inzaghi. La scheda di presentazione

Arriva un nuovo rinforzo per la difesa rosanero: Davide Veroli è un nuovo giocatore del Palermo. Il club ha ufficializzato l’operazione attraverso i propri canali, annunciando l’acquisto del giovane difensore dal Cagliari. Veroli si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Classe 2003, Veroli rappresenta un investimento in prospettiva per il Palermo, ma al tempo stesso ha le qualità per dare il suo contributo sin da subito. Mancino naturale, può essere impiegato anche come terzino sinistro. Il club di Viale del Fante aggiunge così una pedina importante al reparto difensivo.

LE TAPPE DELLA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, a 19 anni Veroli viene acquistato dal Cagliari, con cui disputa subito una buona stagione in Primavera 1: 26 presenze e 5 gol. Nonostante il rendimento, il classe 2003 non riesce a trovare spazio in prima squadra nella stagione successiva e viene girato in prestito al Catanzaro. Con i calabresi debutta tra i professionisti e disputa il suo primo campionato di Serie B, collezionando 28 presenze e 1 assist nella stagione 2023/24.

L’anno dopo, non essendo stato riscattato dai giallorossi, rientra a Cagliari ma il club decide di cederlo nuovamente in prestito, stavolta alla Sampdoria. In blucerchiato gioca 14 partite in campionato e una in Coppa Italia, realizzando un gol e fornendo un assist. Al termine del prestito, anche il club ligure sceglie di non esercitare il riscatto. Nel suo curriculum vanno segnalate anche 4 presenze con la Nazionale italiana Under 21.

ALLA CORTE DI INZAGHI

Veroli arriva dunque alla corte di Filippo Inzaghi, pronto a sfruttare una grande occasione in carriera. Al Cagliari, club da cui il Palermo lo preleva, non ha mai trovato spazio: in tre anni di contratto non ha collezionato neanche una presenza in prima squadra con i rossoblù. Le potenzialità non mancano e l’ambiente rosanero potrebbe rivelarsi quello giusto per la sua crescita. Allo stesso tempo, però, il Palermo ha bisogno di giocatori pronti sin da subito: se non vorrà rischiare di essere messo ai margini, Veroli dovrà farsi trovare pronto ogni volta che verrà chiamato in causa.