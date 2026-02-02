Palermo, UFFICIALE: Johnsen è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Adesso è ufficiale. Il Palermo FC ha comunicato di aver acquisito dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Dennis Johnsen. L’esterno offensivo norvegese si trasferisce in rosanero a titolo definitivo, legandosi al club di viale del Fante con un contratto pluriennale.

Un’operazione che chiude positivamente una trattativa portata avanti nelle ultime settimane dal direttore sportivo Carlo Osti, con Johnsen individuato come rinforzo prioritario per il reparto avanzato a disposizione di Filippo Inzaghi.

Nel comunicato ufficiale, il Palermo ha dato il benvenuto al calciatore «da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», sancendo l’inizio della nuova avventura siciliana dell’ex Cremonese.﻿

