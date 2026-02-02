Palermo, ripresa a Torretta verso l’Empoli: lavoro atletico e partita tattica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (91) campi

È ripresa oggi al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara casalinga contro l’Empoli. In assenza di Filippo Inzaghi, impegnato a Coverciano per la 34ª edizione della Panchina d’Oro, la seduta è stata diretta dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo.

Nel corso della mattinata i rosanero hanno svolto test atletici, mentre nel pomeriggio il lavoro è proseguito con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni sul possesso palla e da una partita tattica 8 contro 8 con jolly.

Il Palermo prosegue così l’avvicinamento alla sfida con l’Empoli, primo impegno interno dopo la vittoria esterna di Bari.

