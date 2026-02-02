Palermo, indizio social sull’ufficialità di Johnsen: messaggio criptico dal canale WhatsApp

Un indizio che sa di conferma imminente. Il Palermo accende l’attesa per l’ufficialità di Dennis Johnsen con un messaggio pubblicato sul canale WhatsApp ufficiale del club. «Raga, conoscete un DJ bravo? Vorremmo fare un DJ set allo stadio. Qualcuno da proporre?» il testo condiviso dalla società, accompagnato dall’emoji delle cuffie.

Un riferimento tutt’altro che casuale, che i tifosi hanno immediatamente collegato all’arrivo dell’esterno norvegese dalla Cremonese. Il gioco di parole su “DJ” sembra infatti richiamare le iniziali di Dennis Johnsen, per il quale il Palermo ha già chiuso l’operazione e attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Il messaggio del canale WhatsApp del Palermo FC viene letto come l’ennesimo segnale di una fumata bianca ormai vicina, in linea con quanto emerso nelle ultime ore sul fronte mercato. L’ufficialità dell’operazione, a questo punto, appare solo questione di tempo.