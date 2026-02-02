Palermo, doppio colpo dalla Serie A: dopo Johnsen arriva anche Rui Modesto
Il Palermo accelera sul mercato e chiude un doppio innesto proveniente dalla Serie A. Dopo aver definito l’arrivo a titolo definitivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese, il club rosanero ha infatti completato anche l’operazione con l’Udinese per Rui Modesto.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il laterale portoghese approderà in Sicilia con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A del Palermo. In queste ore Modesto sta svolgendo le visite mediche con la società di proprietà del City Football Group, ultimo passaggio prima dell’ufficializzazione.
Come sottolinea ancora TuttoMercatoWeb.com, il doppio colpo rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del Palermo di Filippo Inzaghi, deciso a rinforzare la rosa con profili pronti e di categoria superiore per alzare il livello tecnico e la competitività della squadra nella corsa alla promozione.