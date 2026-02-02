Palermo Futsal Club, goleada e vittoria: 11-1 al San Vito
Torna a sorridere il Palermo Futsal Club di mister Gentile, che si mette alle spalle le quattro sconfitte consecutive uscendo dal campo del Tocha con tre punti nella delicata sfida contro il San Vito. A segno La Fiura (4 gol), Chinnici, Nicchia, Louati, Meli, Corsino, Gennaro e l’autogol di Imperato.
Primo tempo
La prima frazione si apre subito con gli ospiti che provano il quinto di movimento. Sul tiro di Gammicchia, Chinnici calcia direttamente dalla propria porta sbloccando la gara. Il San Vito ci prova ancora, ma i rosanero raddoppiano con La Fiura, ancora da centrocampo con il portiere fuori dai pali.
Il Palermo prende fiducia e inizia ad attaccare con Nicchia e Sujon, che più volte impegnano Gammicchia. Una respinta di Morrione, sempre con il quinto di movimento degli ospiti, permette a La Fiura di spedire in rete per la doppietta personale. Sul finale di primo tempo, la palla morbida di Lucchese favorisce la conclusione di Chinnici, che trova la deviazione decisiva di La Fiura.
Secondo tempo
La seconda frazione si apre subito con il Palermo a segno: Chinnici e Sujon scappano sulla fascia, con La Fiura che da due passi firma il poker personale. C’è gloria per tutti: Nicchia salta tutti e scarica su La Fiura, che lo serve nuovamente per il nono gol della sua stagione.
Ora al Palermo riesce tutto: la palla di Gennaro provoca il tocco sfortunato di Imperato nella propria porta. Corsino va in rete su assist di Nicchia, mentre Meli, entrato da pochi istanti, serve Gennaro che timbra il cartellino. Nel finale Louati fredda il portiere avversario con un rasoterra potente, poi c’è gloria anche per Meli, ben servito da un super Lucchese.
Per il San Vito, a 15 secondi dalla fine del match, arriva la rete di Imperato: l’ex Sporting Alcamo batte Morrione su tiro libero.
Prossimo appuntamento
Successo importante per i rosanero di mister Gentile, che si portano a +5 sulla zona playout, attualmente occupata dal Merlo C5. Prossimo appuntamento per il Palermo Futsal Club in trasferta contro il Don Bosco Bonifato, sabato 7 febbraio alle ore 17:00.