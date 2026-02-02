Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Fellipe Jack dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file6 (43)

Volto nuovo in casa Catanzaro nelle ultime ore di calciomercato. Come si apprende dal sito ufficiale della Lega B, è stato depositato il contratto di trasferimento a titolo temporaneo di Fellipe Jack, difensore italo-brasiliano proveniente dal Como.

Il classe 2006 arriva dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia dello Spezia, con cui ha collezionato 8 presenze complessive. Un innesto giovane e di prospettiva per il reparto difensivo giallorosso.

Altre notizie

file5 (58)

Empoli, Tosto in prestito al Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria

Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file4 (76)

Modena, UFFICIALE: arriva Ambrosino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file3 - 2026-02-02T135926.855

Catanzaro, l’ex rosa Di Chiara verso l’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file1 (24)

Virtus Entella, battuti Cagliari e Genoa: ai dettagli l’arrivo di Stabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file2 - 2026-02-02T134643.044

Reggiana, colpo in attacco: fatta per Tommaso Fumagalli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file1 - 2026-02-02T133309.326

Avellino, tentativo per Pandolfi: proposta del ds Aiello

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (81) diakitè

Palermo, UFFICIALE: Diakitè alla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Udinese

TMW: “Palermo, contatti con l’Udinese per Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (32) depaoli le douaron

Spezia, salta lo scambio col Palermo: Osti dice no a Di Serio-Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Cremonese-Palermo 2-2 Serie B (13) Johnsen ranocchia

Tuttosport: “Palermo, è fatta per Johnsen: firma fino al 2029. Serie B, raffica di colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (43)

Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Fellipe Jack dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file5 (58)

Empoli, Tosto in prestito al Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria

Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file4 (76)

Modena, UFFICIALE: arriva Ambrosino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file3 - 2026-02-02T135926.855

Catanzaro, l’ex rosa Di Chiara verso l’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026