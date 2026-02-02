Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Fellipe Jack dal Como
Volto nuovo in casa Catanzaro nelle ultime ore di calciomercato. Come si apprende dal sito ufficiale della Lega B, è stato depositato il contratto di trasferimento a titolo temporaneo di Fellipe Jack, difensore italo-brasiliano proveniente dal Como.
Il classe 2006 arriva dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia dello Spezia, con cui ha collezionato 8 presenze complessive. Un innesto giovane e di prospettiva per il reparto difensivo giallorosso.