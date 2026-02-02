Palermo, ufficiale Johnsen: l’annuncio social diventa virale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file1 - 2026-02-02T172042.068

È arrivata anche l’ufficialità: Dennis Johnsen è un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l’ingaggio dell’esterno norvegese con un post social diventato immediatamente virale. «È tempo di andare in buca, insieme», il messaggio scelto dalla società, accompagnato da un’immagine suggestiva che richiama il mondo del golf e gioca ironicamente sulle iniziali “DJ”.

Un annuncio in pieno stile Palermo, che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e confermato quanto emerso nelle ultime ore sul fronte mercato. Il riferimento visivo e testuale ha rafforzato il legame con l’identità del calciatore e con il percorso che lo porterà a vestire la maglia rosanero.

L’ufficialità di Johnsen chiude una trattativa già definita con la Cremonese e rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del Palermo di Filippo Inzaghi, deciso a rinforzare il reparto offensivo in vista della volata finale di campionato.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Altre notizie

Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file2 - 2026-02-02T172426.530

Palermo, ecco Johnsen: il tanto atteso rinforzo sulla trequarti. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Johnsen è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (91) campi

Palermo, ripresa a Torretta verso l’Empoli: lavoro atletico e partita tattica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo cremonese 2-3 (95). Verre johnsen

Palermo, indizio social sull’ufficialità di Johnsen: messaggio criptico dal canale WhatsApp

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Palermo, doppio colpo dalla Serie A: dopo Johnsen arriva anche Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria

Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Udinese

TMW: “Palermo, contatti con l’Udinese per Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8de33536-5324-4904-b65e-9ece76de9323

Magnani: «Il campo è la prova regina, spero di essere un esempio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
cd2853d3-5d24-429e-959f-e1facf1e92ba (1)

Magnani: «Questi mesi mi hanno cambiato le priorità, la vita è più grande di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8d9c84ed-b5eb-4ca8-a805-22abd9d5c24e (1)

Magnani: «Serie B equilibrata, la promozione si deciderà alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

cesena-i-sogni-sono-a-tre-punti-di-distanza-celia-ci-serve-limpresa-con-la-juve-stabia (2)

Cesena: Celia verso il Benevento

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file2 - 2026-02-02T172426.530

Palermo, ecco Johnsen: il tanto atteso rinforzo sulla trequarti. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
file1 - 2026-02-02T172042.068

Palermo, ufficiale Johnsen: l’annuncio social diventa virale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Johnsen è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026