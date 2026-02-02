Palermo, ufficiale Johnsen: l’annuncio social diventa virale

È arrivata anche l’ufficialità: Dennis Johnsen è un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l’ingaggio dell’esterno norvegese con un post social diventato immediatamente virale. «È tempo di andare in buca, insieme», il messaggio scelto dalla società, accompagnato da un’immagine suggestiva che richiama il mondo del golf e gioca ironicamente sulle iniziali “DJ”.

Un annuncio in pieno stile Palermo, che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e confermato quanto emerso nelle ultime ore sul fronte mercato. Il riferimento visivo e testuale ha rafforzato il legame con l’identità del calciatore e con il percorso che lo porterà a vestire la maglia rosanero.

L’ufficialità di Johnsen chiude una trattativa già definita con la Cremonese e rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del Palermo di Filippo Inzaghi, deciso a rinforzare il reparto offensivo in vista della volata finale di campionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)