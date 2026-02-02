Palermo, ecco Johnsen: il tanto atteso rinforzo sulla trequarti. La scheda di presentazione

Dopo settimane di trattative e numerosi profili valutati, il Palermo ha trovato il suo nuovo trequartista. È Dennis Johnsen il giocatore chiamato a completare il reparto offensivo a disposizione di Filippo Inzaghi, andando a occupare la casella lasciata libera da Brunori. L’ufficialità è arrivata attraverso un comunicato diffuso dal club rosanero sui propri canali ufficiali.

L’attaccante norvegese arriva dalla Cremonese a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto pluriennale. In rosanero Johnsen ritrova Pohjanpalo e Joronen, già suoi compagni di squadra ai tempi del Venezia. Inzaghi può così abbracciare il rinforzo tanto atteso, individuato come il tassello mancante per completare l’attacco del Palermo.

LE TAPPE DELLA CARRIERA

Cresciuto nei settori giovanili del Rosenborg e dell’Heerenveen, Dennis Johnsen fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2017/18 con l’Ajax, debuttando in prima squadra il 25 ottobre 2017 nella gara di Coppa vinta contro l’ASV De Dijk. Con i Lancieri colleziona 44 presenze complessive tra prima squadra e Jong Ajax, realizzando 9 gol.

Nel gennaio 2019 inizia una serie di esperienze in prestito: prima all’Heerenveen, dove totalizza 13 presenze in Eredivisie, poi allo Zwolle, con cui chiude la stagione 2019/20 con 23 presenze, 1 gol e 2 assist nella massima serie olandese.

Nell’agosto del 2020 arriva il trasferimento in Italia: il Venezia lo acquista dall’Ajax per circa 2,4 milioni di euro. Con i lagunari Johnsen centra subito la promozione in Serie A, per poi collezionare 26 presenze, 1 gol e 2 assist nella stagione successiva nella massima serie. Complessivamente, con la maglia del Venezia, il norvegese totalizza 56 presenze, 6 gol e 11 assist.

Nel gennaio 2024 passa alla Cremonese, con cui conquista la seconda promozione in Serie A della carriera, vivendo la sua miglior stagione a livello realizzativo con 8 gol tra campionato e play-off. In questa prima parte di stagione è stato impiegato con minore continuità, raccogliendo circa 390 minuti sotto la gestione di Davide Nicola.

Ora per Johnsen si apre una nuova avventura con la maglia del Palermo.

IL RINFORZO ATTESO SULLA TREQUARTI

Sono state settimane intense in casa Palermo dopo l’addio di Brunori. Diversi i profili accostati ai rosanero per la trequarti: Tramoni, Dany Mota, Pierini, Di Serio. Alla fine la scelta è ricaduta su Johnsen, ritenuto il profilo più adatto alle esigenze tattiche di Inzaghi.

Alto 1,85, Johnsen è un attaccante duttile, capace di ricoprire più ruoli alle spalle della punta. Le precedenti esperienze al Venezia con Pohjanpalo potrebbero agevolare l’intesa tra i due, pronti a ritrovarsi ora in rosanero. Per il norvegese, Palermo rappresenta una nuova opportunità importante, con l’obiettivo di centrare la terza promozione in Serie A della sua carriera.