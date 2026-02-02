Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Giornata di premi e sorrisi a Coverciano in occasione della 34ª edizione della Panchina d’Oro, ma anche spazio a un momento di leggerezza che ha visto protagonista Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo. A margine della cerimonia si è infatti registrato un simpatico siparietto con Antonio Conte, premiato come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A.

Nelle immagini circolate sui social, Conte scherza con Inzaghi sulla votazione ricevuta: «Hai votato bene o no?». Pronta la replica ironica del tecnico del Napoli: «Ho votato bene, due pareggi ho messo!». Un botta e risposta che ha strappato sorrisi e raccontato il clima disteso vissuto a Coverciano.

Inzaghi ha preso parte alla cerimonia anche in qualità di allenatore classificatosi al terzo posto nella Panchina d’Oro Serie B, riconoscimento riferito alla scorsa stagione, quando sedeva sulla panchina del Pisa. Un piazzamento che certifica il lavoro svolto dal tecnico piacentino nel campionato cadetto e ne conferma il profilo tra i più apprezzati della categoria.

Il siparietto con Conte ha fatto rapidamente il giro del web, offrendo uno spaccato umano e informale di una giornata importante per il calcio italiano, che ha visto protagonisti allenatori di Serie A, Serie B e Serie C riuniti nel centro tecnico federale.

Altre notizie

file2 - 2026-02-02T172426.530

Palermo, ecco Johnsen: il tanto atteso rinforzo sulla trequarti. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
file1 - 2026-02-02T172042.068

Palermo, ufficiale Johnsen: l’annuncio social diventa virale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Johnsen è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (91) campi

Palermo, ripresa a Torretta verso l’Empoli: lavoro atletico e partita tattica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo cremonese 2-3 (95). Verre johnsen

Palermo, indizio social sull’ufficialità di Johnsen: messaggio criptico dal canale WhatsApp

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Palermo, doppio colpo dalla Serie A: dopo Johnsen arriva anche Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria

Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Udinese

TMW: “Palermo, contatti con l’Udinese per Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8de33536-5324-4904-b65e-9ece76de9323

Magnani: «Il campo è la prova regina, spero di essere un esempio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
cd2853d3-5d24-429e-959f-e1facf1e92ba (1)

Magnani: «Questi mesi mi hanno cambiato le priorità, la vita è più grande di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8d9c84ed-b5eb-4ca8-a805-22abd9d5c24e (1)

Magnani: «Serie B equilibrata, la promozione si deciderà alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

cesena-i-sogni-sono-a-tre-punti-di-distanza-celia-ci-serve-limpresa-con-la-juve-stabia (2)

Cesena: Celia verso il Benevento

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file2 - 2026-02-02T172426.530

Palermo, ecco Johnsen: il tanto atteso rinforzo sulla trequarti. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
file1 - 2026-02-02T172042.068

Palermo, ufficiale Johnsen: l’annuncio social diventa virale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Johnsen è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026