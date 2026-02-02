Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Giornata di premi e sorrisi a Coverciano in occasione della 34ª edizione della Panchina d’Oro, ma anche spazio a un momento di leggerezza che ha visto protagonista Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo. A margine della cerimonia si è infatti registrato un simpatico siparietto con Antonio Conte, premiato come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A.

Nelle immagini circolate sui social, Conte scherza con Inzaghi sulla votazione ricevuta: «Hai votato bene o no?». Pronta la replica ironica del tecnico del Napoli: «Ho votato bene, due pareggi ho messo!». Un botta e risposta che ha strappato sorrisi e raccontato il clima disteso vissuto a Coverciano.

Inzaghi ha preso parte alla cerimonia anche in qualità di allenatore classificatosi al terzo posto nella Panchina d’Oro Serie B, riconoscimento riferito alla scorsa stagione, quando sedeva sulla panchina del Pisa. Un piazzamento che certifica il lavoro svolto dal tecnico piacentino nel campionato cadetto e ne conferma il profilo tra i più apprezzati della categoria.

Il siparietto con Conte ha fatto rapidamente il giro del web, offrendo uno spaccato umano e informale di una giornata importante per il calcio italiano, che ha visto protagonisti allenatori di Serie A, Serie B e Serie C riuniti nel centro tecnico federale.