Palermo, turista polacca travolta e uccisa da un’auto pirata in Corso Tukory

Ennesimo incidente mortale la scorsa notte per le strade di Palermo.

Come riporta “Gds.it” a perdere la vita, una donna di 32 anni di nazionalità polacca. È stata investita da un’auto in corso Tukory, il conducente non avrebbe prestato soccorso e sarebbe scappato. Pare che la polizia abbia ritrovato l’auto, una Smart, ma del pirata della strada ancora nessuna traccia.

Da una prima ricostruzione dell’infortunistica stradale della polizia municipale, intervenuta sul posto, sembra che la donna stesse attraversando la strada quando è stata colpita in pieno dall’auto.