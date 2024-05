Dopo la vittoria in casa del Sudtirol Sebastiano Desplanches ha pubblicato un post su instagram caricando l’ambiente in vista del primo turno playoff contro la Sampdoria. Il portiere rosanero che in queste ultime gare ha trovato il suo spazio dal primo minuto al posto di Pigliacelli ha pubblicato una foto scrivendo: “Crederci!”.

Ecco il post in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastiano Desplanches (@s.desplanches)