Corriere dello Sport: “Palermo, una vittoria che riaccende i sogni. Contro la Sampdoria sarà record di spettatori”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui sogni riaccesi del Palermo in vista dei playoff.

Dopo un periodo complicato e una serie di risultati negativi, il Palermo ha finalmente trovato un po’ di respiro con la vittoria a Bolzano, una vittoria che segna una svolta significativa nella stagione della squadra. La modalità di questo successo, ottenuto attraverso un gol di Diakitè, difensore della squadra, e su calcio d’angolo, simile alla vittoria di due mesi fa contro il Lecco, ha dimostrato che il Palermo può ancora lottare e trovare modi per vincere anche quando le circostanze sembrano avverse.

La squadra di Mignani, che ora affronterà la Sampdoria in un momento cruciale, si presenta con rinnovato entusiasmo. La Sampdoria arriva forte di una serie positiva, ma il Palermo, sotto la guida di Mignani, ha già dimostrato di poter competere ad alto livello, come evidenziato dal loro primo incontro che è finito in parità.

In vista del play-off, dove la partita potrebbe estendersi fino ai supplementari senza rischio di eliminazione diretta per il Palermo, Mignani sembra orientato a mantenere un approccio tattico equilibrato, senza stravolgimenti, anche se le sue scelte recenti hanno sorpreso molti. L’attesa è alta per vedere se il modulo con Insigne e due trequartisti dietro a Brunori verrà confermato.

Il rientro previsto di giocatori chiave come Gomes e Ceccaroni, oltre alla possibilità di recuperare Di Mariano e Vasic, potrebbe dare ulteriore spinta al Palermo. Inoltre, la squalifica di Nedelcearu e la reset dei cartellini per i play-off offrono sia una sfida che un’opportunità per la squadra di ripartire con una situazione disciplinare più favorevole.

Infine, l’atmosfera al Barbera si preannuncia elettrica per il match di venerdì, con l’avvio della prevendita dei biglietti che ha già mostrato un grande interesse da parte dei tifosi. Questo sostegno dal pubblico domestico potrebbe rivelarsi cruciale per il Palermo nel suo tentativo di proseguire la rincorsa verso la promozione, alimentando ulteriormente l’entusiasmo e la motivazione della squadra in un momento decisivo della stagione.