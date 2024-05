Primavera Palermo, beffa col Monopoli

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo Primavera e la beffa contro il Monopoli.

Il campionato Primavera del Palermo si è concluso con un finale amaro, ma allo stesso tempo dimostra la resilienza e le potenzialità della squadra giovanile. La sconfitta per 1-0 contro il Monopoli, arrivata con un gol all’ultimo respiro al 95′ minuto, ha sottolineato la crudeltà dello sport ma anche il valore dell’esperienza per i giovani calciatori.

Nonostante il ko, i ragazzi guidati dal tecnico Di Benedetto hanno mostrato carattere e capacità, creando numerose occasioni di gol e colpendo un palo cruciale nei minuti finali attraverso Bevilacqua, un episodio che avrebbe potuto ribaltare il risultato del match. Queste prestazioni offrono una prospettiva positiva sulla qualità e la determinazione del settore giovanile del Palermo.

Concludendo il campionato al nono posto con 38 punti, il Palermo Primavera ha assicurato la salvezza senza affrontare particolari problemi, anche se il salto di qualità necessario per competere per i play-off non è stato raggiunto. Tuttavia, la stagione ha offerto momenti significativi di crescita per i giovani calciatori, che potranno utilizzare queste esperienze come trampolino di lancio per il loro sviluppo futuro.

La sfida ora per il Palermo e per il suo staff tecnico sarà quella di costruire su queste fondamenta, puntando a una maggiore consistenza nei risultati e a un ulteriore sviluppo delle competenze tecniche e tattiche dei giovani talenti, in modo da poter aspirare a obiettivi più ambiziosi nelle prossime stagioni.