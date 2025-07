Palermo travolgente a Châtillon: 4-0 al Sondrio con quattro marcatori diversi

Terza amichevole e terza vittoria per il Palermo di Inzaghi, che a Châtillon supera la Nuova Sondrio (Serie D) per 4-0, davanti ai tifosi rosanero presenti nonostante la pioggia battente del primo tempo. In evidenza Pierozzi, Brunori, Ceccaroni e Corona: un gol per ciascuno e buone trame di gioco in tutti i reparti.

Il match si sblocca al 3’ con Pierozzi, bravo a ribadire in rete dopo una mischia sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il Palermo spinge e trova il raddoppio al 34’: Ranocchia serve Gyasi, cross basso per Brunori che segna da pochi passi. Passano dieci minuti e arriva il tris: gran giocata di Augello, rifinitura di Brunori e tocco sotto elegante di Ceccaroni.

Nella ripresa tanti cambi per Inzaghi e spazio a tutta la rosa. Il Sondrio regge nei primi minuti ma alla mezz’ora subisce il quarto gol: è Corona a piazzarla sul secondo palo dopo essersi portato la palla sul sinistro. Ottimi segnali anche dai subentrati, in particolare Le Douaron e Di Francesco che provano a mettersi in mostra.

Per il Palermo si chiude così la dodicesima giornata di ritiro a Châtillon, con buone indicazioni per lo staff tecnico e un gruppo sempre più compatto. Domani una nuova seduta in programma.

Marcatori: 3′ p.t. Pierozzi, 34′ p.t. Brunori, 43′ p.t. Ceccaroni, 33′ s.t. Corona.

Risultato finale: Palermo – Sondrio 4 – 0.