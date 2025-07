Palermo – Sondrio 3-0: show rosanero sotto la pioggia nel primo tempo

Pioggia battente, ma Palermo scintillante nella prima frazione di gioco contro la Nuova Sondrio. A Châtillon, nel dodicesimo giorno di ritiro, i rosanero chiudono il primo tempo avanti 3-0 nel test amichevole contro la formazione di Serie D guidata da Marco Amelia.

I ragazzi di Inzaghi, oggi in campo con la terza maglia ispirata a Mondello, sbloccano subito la gara al 3’: è Pierozzi a firmare il vantaggio su azione da corner. Il Palermo spinge e sfiora il raddoppio con Brunori, Pohjanpalo e Ranocchia, prima di trovare il secondo gol al 34’, con il capitano che insacca su assist perfetto di Gyasi.

Pochi minuti dopo arriva anche il tris: al 43’ Ceccaroni sfrutta un altro pallone vagante in area e batte Uccelletti per il 3-0 che chiude un primo tempo dominato. Da segnalare anche un palo di Chillemi per il Sondrio al 40’, ma l’arbitro ha annullato il tap-in di Marras per fuorigioco.

Buone trame, ottima intensità e un Palermo che continua a crescere nel ritiro valdostano.