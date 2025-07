Amelia: «Il Palermo ha la testa giusta. Inzaghi può riportarlo in Serie A»

Al termine dell’amichevole di Châtillon tra Palermo e Sondrio, l’allenatore dei lombardi Marco Amelia – ex portiere rosanero e campione del mondo nel 2006 – ha commentato positivamente la prestazione dei suoi e la solidità mostrata dalla squadra di Inzaghi.

«È stata una partita allenante per noi, abbiamo fatto di tutto per far sì che lo fosse anche per il Palermo», ha detto Amelia. «L’obiettivo era fare un allenamento congiunto per poter dare ritmo e minutaggio. Il Palermo deve essere protagonista in Serie B quest’anno. Ho portato tanti giovani qui: ci siamo divertiti. È un buon punto di partenza».

Sulla squadra rosanero, Amelia si è mostrato cauto ma fiducioso: «Difficile dare giudizi precisi, ma li ho trovati con la testa rivolta verso l’obiettivo. Inzaghi ha una mentalità vincente e anche tutti gli altri remano nella direzione giusta».

Proprio su Inzaghi, l’ex portiere ha speso parole di grande stima: «È l’uomo giusto per portare il Palermo in Serie A. Sa cosa si deve fare per creare l’ambiente giusto. L’entusiasmo che si è creato a Palermo è stato grandissimo: l’ho vissuto perché sono stato lì quest’estate. Mi auguro che lui possa ottenere tutto quello che noi tifosi ci auguriamo».

Amelia ha poi detto la sua anche sul portiere Gomis, oggi titolare: «Ha le capacità per reggere un ruolo così importante, mi piace. Ha le spalle larghe per tenere un ruolo importante, ovvero il portiere del Palermo. Da questo punto di vista è un portiere di grande affidabilità».

Infine, un pensiero sulla rosa: «In questa squadra la differenza la possono fare in tanti. C’è qualità in tutte le posizioni. I dirigenti stanno costruendo un Palermo importante, con una mentalità che può far divertire i tifosi. Se i tifosi del Palermo vedono questo atteggiamento li trascineranno sempre».