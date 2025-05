Palermo tra i playoff e la contestazione: Galassi conferma Gardini, la linea è la continuità

Alla vigilia della sfida playoff contro la Juve Stabia, in casa Palermo regna un clima paradossale: entusiasmo azzerato e contestazione viva, nonostante l’ottavo posto che vale gli spareggi. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il malcontento dei tifosi non si è placato.

Intanto, al centro sportivo di Torretta è arrivato Alberto Galassi, consigliere del club e uomo di riferimento del City Football Group. Secondo quanto rivelato da TMW, Galassi ha confermato la fiducia a Giovanni Gardini, ad del club spesso criticato dalla tifoseria.

Una scelta che, sottolinea ancora Alaimo, rientra nella volontà del Palermo di non stravolgere la struttura, ma di proseguire nel solco della continuità, al di là dell’esito dei playoff.