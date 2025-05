Palermo, la Curva Nord si chiama fuori: «Playoff senza di noi. Basta immobilismo, non ci meritate»

La frattura tra la tifoseria organizzata del Palermo e la società rosanero è ormai definitiva. A poche ore dalla sfida dei playoff contro la Juve Stabia, gli ultras della Curva Nord Superiore e Inferiore hanno diffuso un comunicato durissimo, annunciando la diserzione della trasferta e di ogni eventuale partita futura, anche in caso di passaggio del turno.

«L’agonia è finita. Negli ultimi 180 minuti di campionato abbiamo visto il solito Palermo: nessuno scatto d’orgoglio, nessuna voglia di rivalsa. Solo errori e immobilismo», si legge nella nota.

Il gruppo accusa la squadra e la società di non aver rispettato le richieste e le aspettative esposte già in estate, al momento della presentazione stagionale. La scelta è chiara e definitiva: nessun sostegno durante i playoff, né a Castellammare né in eventuali turni successivi.

«Per noi il campionato finisce qui. Giocatevi le vostre chance senza il nostro “clima negativo”. Non abbiamo paura di perderci qualcosa, perché abbiamo sempre dimostrato amore in questi tre anni. Ora è tempo di dimostrare determinazione. Semplicemente, non meritate la nostra presenza».

Con questa presa di posizione, la Curva Nord sancisce uno strappo netto, motivato da una delusione profonda verso un progetto sportivo che, a detta della tifoseria, non ha mai davvero preso forma.