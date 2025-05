Juve Stabia-Palermo: arbitra Di Bello. Le designazioni dei playoff e del playout

L’AIA CAN rende noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per il turno preliminare dei Playoff e della gara di andata del Playout della Serie BKT. La gara tra Juve Stabia e Palermo, in programma sabato 17 maggio e valida per la prima fase degli spareggi promozione, è stata affidata a Marco Di Bello.

Le designazioni complete:

PLAYOFF

CATANZARO – CESENA Sabato 17/05 h. 17.15

SACCHI

DI GIOIA – MORO

IV: MONALDI

VAR: FABBRI

AVAR: MARIANI

JUVE STABIA – PALERMO Sabato 17/05 h. 19.30

DI BELLO

LO CICERO – BAHRI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

Playout

SALERNITANA – FROSINONE Lunedì 19/05 h. 20.30

MANGANIELLO

PERROTTI – ROSSI M.

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI