Ex rosa, Lancini dopo Pescara-Catania: «Ho avuto le stesse sensazioni di Palermo-Triestina»

Tra i protagonisti del passaggio del turno del Pescara ai quarti di finale dei playoff di Serie C c’è anche la firma di Edoardo Lancini. In campo nella sfida di ieri sera, mercoledì 14 maggio, contro il Pescara, l’ex difensore del Palermo ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Rete8:

«Questa sera ho avuto la sensazione di rivivere Palermo – Triestina, la prima che abbiamo giocato in casa. Diciamo che questa sera contro il Catania abbiamo creato molto di più e non meritavamo la sconfitta. Io titolare per via di alcune assenze? Questa situazione non mi pesa assolutamente, io spero che il Pescara vada in Serie B, l’importante è farsi trovare pronto, so del mio valore e di essere forte, devo dare l’esempio ai più giovani».