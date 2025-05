Reggiana salva e ambiziosa: Zamuner in pole per il ruolo di direttore sportivo

La Reggiana ha chiuso la sua stagione in Serie B con il sorriso, forte di una striscia di quattro vittorie consecutive che hanno garantito la salvezza diretta, evitando i temuti playout. L’ultima sconfitta sul campo del Brescia è risultata del tutto ininfluente sul piano della classifica, e non ha oscurato la soddisfazione per un finale di stagione brillante, guidato con grande efficacia da mister Dionigi.

Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il club granata non perde tempo e guarda già avanti, ponendo le basi per la prossima stagione. In particolare, si valuta un possibile cambio nell’area dirigenziale, con attenzione rivolta al ruolo di direttore sportivo.

Zamuner profilo in cima alla lista

Il nome più caldo per la direzione sportiva è quello di Giorgio Zamuner, protagonista di un lavoro significativo al Trento dal 2022 a oggi. Il dirigente è già stato sondato da altri club – su tutti il Cesena – ma al momento, secondo Tuttomercatoweb, l’ipotesi Reggiana appare la più concreta.

La scelta di puntare su Zamuner sarebbe perfettamente coerente con l’idea della società di avviare un progetto sostenibile ma ambizioso, fondato su basi tecniche solide e con una prospettiva pluriennale.

Il club emiliano sembra quindi pronto a rilanciarsi con idee chiare e volontà di consolidarsi nel panorama cadetto, gettando le basi per un futuro più stabile e competitivo.